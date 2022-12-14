На азербайджано-грузинской границе может быть создан совместный пункт пропуска

В связи с учреждением на азербайджано-грузинской границе совместного пункта пропуска “Шелковый путь - Абрешумис Гза” состоялась первая встреча рабочих групп, состоящих из представителей соответствующих государственных структур обеих сторон.

В связи с учреждением на азербайджано-грузинской границе совместного пункта пропуска “Шелковый путь - Абрешумис Гза” состоялась первая встреча рабочих групп, состоящих из представителей соответствующих государственных структур обеих сторон.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), мероприятие состоялось в Центре содействия торговле Западного территориального Главного таможенного управления ГТК Азербайджана.

С азербайджанской стороны делегацию возглавили заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов, с грузинской - заместитель руководителя Службы доходов Владимир Хундададзе.

На заседании обсуждались юридические, финансовые и технические вопросы, связанные с учреждением совместного таможенно-пограничного пункта пропуска “Шелковый путь - Абрешумис Гза”, который будет создан в соответствии с “Соглашением между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о пропускных пунктах государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией”, подписанным 29 сентября 2021 года в городе Баку.

На заседании эксперт Азиатского банка развития Радомир Джурик озвучил свои предложения по созданию совместного таможенно-пограничного пункта пропуска между Азербайджаном и Грузией и выступил с презентацией.

На встрече было подчеркнуто, что дальнейшая деятельность совместного таможенно-пограничного пункта пропуска ”Шелковый путь - Абрешумис Гза" будет способствовать увеличению торговли в Транскаспийском транспортном коридоре.