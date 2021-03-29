На авторынке выросли сделки купли-продажи

Поскольку в наши дни использование автомобилей стало неотъемлемой частью жизни большинства людей, процессы, происходящие на автомобильном рынке, стоят в центре внимания широких масс населения. Распространение пандемии и введение строгого карантинного режи

Поскольку в наши дни использование автомобилей стало неотъемлемой частью жизни большинства людей, процессы, происходящие на автомобильном рынке, стоят в центре внимания широких масс населения. Распространение пандемии и введение строгого карантинного режима в прошлом году нанесли серьезный удар по этому сегменту. Ввиду отсутствия жестких карантинных ограничений в этом году, ожидалось, что на рынке могут произойти позитивные изменения. Но в январе-феврале резких изменений в этом направлении не наблюдалось.

Report изучил мнения экспертов о том, какие тенденции наблюдаются на автомобильном рынке столицы в марте.

Эксперт по автомобильному рынку Эльмяддин Мурадлы сказал Report, что в настоящее время на автомобильном рынке наблюдается прогресс:

"Растет число людей, которые привозят машины напрямую из Европы, Азии, Америки" Эксперт по автомобильному рынку Эльмяддин Мурадлы

"Автомобильный рынок медленно возрождается. На рынке есть некоторый прогресс. Мы наблюдаем значительный рост количества автомобилей, особенно импортируемых из-за рубежа. Цены значительно снизились в периоды жесткого карантина. Рынок продолжал свою деятельность в основном на онлайн-платформах. А сейчас наблюдается рост цен примерно на 10-15%. Сегодня осуществляются сделки на автомобильных рынках, поскольку они открыты, следовательно, растет и спрос на автомобили. Даже те, кто ранее не имел личного автомобиля, сейчас занимаются их торговлей, то есть привозят автомобили из-за границы для продажи. Растет число людей, которые привозят машины напрямую из Европы, Азии, Америки. Если в свое время мы тяготели к Грузии и покупали там не очень хорошие технически машины, то сегодня наши граждане, занимающиеся покупкой и продажей автомобилей, имеют выход на мировой рынок. Но, к сожалению, иногда из США, Японии, Германии привозят новые, но побывавшие в ДТП машины, и продают их здесь после косметического ремонта. Это связано с высокими таможенными пошлинами. Гражданин надеется, купив дешевую машину и отремонтировав ее в Азербайджане, продать немного дороже и заработать деньги. Я думаю, что в будущем эта тенденция должна исчезнуть, и в нашу страну должны быть завезены автомобили нормального качества, с активными элементами безопасности”.

Эксперт рассказал, что для тех, кто привозит автомобили из-за рубежа, должны быть сделаны скидки:

“Доля гибридных автомобилей на рынке растет. С другой стороны, люди уже хотят новые автомобили. Правда, автомобили с нулевым пробегом сегодня стоят очень дорого. Например, кроссоверы марки Toyota, которые мы покупали в 2014-2015 годах за 25-30 тысяч манатов, сегодня можно купить за 80-100 тысяч манатов. Поэтому в будущем должны быть льготы для тех, кто привозит новые автомобили из-за рубежа. Условия кредита на покупку этих автомобилей должны быть упрощены, а на покупку гибридных автомобилей должно быть больше льгот. Все это окажет положительное влияние на автомобильный рынок в будущем. В то же время наш автопарк будет обеспечен новыми автомобилями. А это значит, что количество несчастных случаев и смертей в авариях снизится, будет лучше обеспечена охрана окружающей среды. Эксплуатация автомобиля является одним из факторов, непосредственно влияющих на окружающую среду. Поэтому я думаю, что все льготы должны быть сделаны в результате взаимной и совместной деятельности государственных структур”.

Эксперт по автомобильному рынку Эльданиз Джафаров также отметил, что люди предпочитают экономичные и экологически чистые автомобили:

"Люди, покупая автомобили, в первую очередь, обращают внимание на экологически чистые автомобили"

Эксперт по автомобильному рынку Эльданиз Джафаров

“Сегодня наши граждане все чаще отдают предпочтение автомобилям с объемом двигателя от 1 500 до 3 000 кубических сантиметров. Это автомобили разных сегментов, такие как хэтчбеки, седаны и кроссоверы. Но чаще всего предпочтение отдается экономичным автомобилям. Экологически чистые автомобили уже стали трендом в Азербайджане. Люди, покупая автомобили, в первую очередь интересуются экологически чистыми автомобилями".

По словам эксперта, в апреле на рынке будет наблюдаться динамичность:

"Цены носят сезонный характер, и в отличие от января-февраля-марта, в апреле ожидается рост цен на рынке подержанных автомобилей примерно на 5-10%. В апреле мы будем наблюдать динамичность на рынке подержанных автомобилей. На рынке автомобилей из первых рук резкие скачки цен незаметны. Но рост цен на логистические услуги влияет на стоимость новых автомобилей. Поэтому мы наблюдаем рост цен на новые автомобили в пределах 2-5%".