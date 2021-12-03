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На авторынке Азербайджана снизились продажи

На авторынке Азербайджана снизились продажи В ноябре этого года на автомобильном рынке Азербайджана по сравнению с октябрем продажи снизились на 10%.
Бизнес
3 декабря 2021 г. 15:39
На авторынке Азербайджана снизились продажи

В ноябре этого года на автомобильном рынке Азербайджана по сравнению с октябрем продажи снизились на 10%.

Об этом Report сообщил эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров.

Э.Джафаров отметил, что эта тенденция наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке:

"Граждане предпочитают подержанные автомобили новым"

Эльданиз Джафаров

Эксперт по вопросам транспорта

“Ситуация на автомобильном рынке Азербайджана стабильная. Резкого снижения или повышения цен не наблюдается. Покупательная способность наших граждан средняя. Граждане предпочитают подержанные автомобили новым. Стабильность экономики и национальной валюты создают условия для стабильной ситуации и на автомобильном рынке”.

Эксперт отметил, что снижение продаж в прошлом месяце не означает снижения покупательной способности: “Этот процесс носит сезонный характер. Покупатели предпочитают покупать автомобили в основном в августе, сентябре и октябре. Затем в ноябре наступает некоторый застой. К концу декабря наблюдается некоторое оживление, особенно активность возрастает с наступлением нового сезона в январе-феврале. Я думаю, что после марта спрос на автомобили все еще будет расти”.

По словам Даяната Ширалиева, занимающегося продажей автомобилей, на автомобильном рынке нет спроса на автомобили в средней ценовой категории:

"На рынке в Бадамдаре выставляются дорогие машины. А дешевые машины, стоимость которых ниже 10 тыс. манатов, везут на Сумгайытский рынок. То есть на рынке продаются либо очень дорогие, либо очень дешевые авто. В Бадамдаре представлены модели Ford Fusion, Mercedes, Toyota 2014-2015 годов. Уровень их продаж очень низкий. На рынке много машин, импортируемых из США. Большинство из них "битые".

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Версия на английском языке Sales in Azerbaijan’s car market decline
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın avtomobil bazarında satışlar azalıb

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