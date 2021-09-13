На авторынке Азербайджана появился новый вид мошенничества

В августе-сентябре на вторичном автомобильном рынке наблюдается некоторое оживление. На фоне роста цен на топливо люди чаще отдают предпочтение автомобилям с меньшим объемом двигателя и, соответственно, расходом топлива.

В августе-сентябре на вторичном автомобильном рынке наблюдается некоторое оживление. На фоне роста цен на топливо люди чаще отдают предпочтение автомобилям с меньшим объемом двигателя и, соответственно, расходом топлива.

Об этом Report рассказал эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы, анализируя ситуацию на авторынке страны.

По его словам, люди больше предпочитают гибридные автомобили:

“На рынке все больше набирают популярность гибридные автомобили. В основном, покупаются машины стоимостью до 20 тыс. манатов. Сегодня и в Баку, и в регионах мы часто встречаем гибридные автомобили. Спрос на них также огромен. Но из-за того, что таможенные пошлины не снижаются, возникают сложности с ценами. По сравнению с прошлым годом на общем рынке в этом году наблюдается рост цен на 15-20%.

Э.Мурадлы отметил, что в целом выше спрос на машины, произведенные в Корее, Германии, Японии: “У нас все больше снижается зависимость от грузинского рынка. Раньше из Грузии завозились неисправные машины, сегодня же наши граждане могут позволить себе привозить автомобили из Японии, Германии, Кореи. В последнее время на фоне этой тенденции мы становимся свидетелями фактов мошенничества. Продавцы автомобилей получают деньги от клиентов, пообещав привезти автомобиль из США, и не выполняют обещание. Сейчас на рынке появились иного рода мошенники, предлагающие авто по интернету. Покупатель соглашается на сделку, платит половину стоимости машины, ему обещают машину через 1-2 месяца, в итоге продавец исчезает с деньгами".

Эксперт также рассказал об автомобилях, импортируемых из США: “Интерес к автомобилям, импортируемым из Америки, особенно к Toyota Prius, невелик. Американские автомобили не приспособлены к азербайджанским дорогам, в отличие от автомобилей европейского производства. Думаю, что продажа машин, предназначенных для американского рынка, в Азербайджане рискованна, поскольку в Америке часто происходят стихийные бедствия. Подвергнувшиеся различным воздействиям автомобили впоследствии пересылаются в Азербайджан и другие страны. Они считаются опасными".

Э.Мурадлы считает, что учитывая растущий спрос на гибридные автомобили, нужно стимулировать людей покупать их: "В качестве стимула можно ввести льготы на их импорт”.