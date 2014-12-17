​На автомобильном рынке России продажа машин иностранного производства приостановлена

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Падение рубля стала причиной остановки продаж машин иностранного производства в России. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Ведомости".

Так, дистрибьюторы приостановили поставку автомобилей дилерам, те в свою очередь прекратили продажу машин населению. Как говорится в сообщении, "BMW" потребовало от своего дилера в России погасить долг в течение двух дней.

Представители "Jaguar Land Rover" заявили, что с 19 декабря компания приостанавливает поставки автомобилей в Россию, до установления новых цен. Отметим что, в ноябре этого года "Land Rover" поднял цены на автомобили в России до 15%. А до этого "Major Auto" приостановило продажу автомобилей в Россию.

По сообщению газеты, на рынке из-за нехватки автомобилей происходит ажиотаж.