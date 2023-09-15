На автомобильном рынке Азербайджана продолжается стагнация

В августе этого года активность на автомобильном рынке Азербайджана была ниже, чем в июле.

В августе этого года активность на автомобильном рынке Азербайджана была ниже, чем в июле.

Об этом сообщил Report эксперт по транспортным вопросам Эльданиз Джафаров.

Он подчеркнул, что по состоянию на середину сентября активность на рынке не наблюдается:

"Кардинальных изменений в цене как на новые, так и на подержанные автомобили нет. Рост активности на рынке мы ожидаем к концу сентября. В прошлом месяце среди новых автомобилей предпочтение больше отдавалось мини-кроссоверам. Гибридные автомобили снова в тренде. Но это не значит, что они лидируют по числу продаж. Автомобили с бензиновым двигателем вновь пользуются большим спросом. Рынок подержанных автомобилей еще не активизировался, спрос в основном на седаны с бензиновыми двигателями объемом от 1 500 до 2 000 куб. см".

Исполнительный директор Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Эйюб Алиев в свою очередь заявил, что в последнее время растет спрос на электромобили: "Ценовой диапазон электромобилей также сравнительно изменился. Теперь можно купить электромобиль по любой цене. В Баку расширяется инфраструктура для электромобилей. Всегда есть интерес к гибридным автомобилям. Просто заводы-производители не обеспечивают азербайджанский рынок достаточным количеством гибридных автомобилей".

По словам Э.Алиева, раньше из США в Азербайджан доставлялись много подержанных автомобилей: "А сейчас подержанные автомобили в основном доставляются из Китая и Кореи".

Продавцы подержанных автомобилей в столице отмечают, что преимущество на рынке отдается таким моделям, как Mercedes, Hyundai, Toyota. Цены на некоторые модели автомобилей в зависимости от мощности двигателя, пробега, технического состояния и других факторов:

Mercedes C-class (2007-2008 гг.) - 13 000 -25 000 манатов

Мерседес GL- class (2006-2007 гг.) - 23 000-36 000 манатов

Мерседес GL- class (2015 год) - 60 000 – 93 500 манатов

Nissan Kicks (2019-2021 гг.) - 29 500 - 33 000 манатов

Nissan Sunny (2010-2011 гг.) - 10 000 - 16 500 манатов

Hyundai Sonata (2008-2009 гг.) - 12 500 - 30 000 манатов

Hyundai Santa Fe (2021 год) - 55 500 - 74 500 манатов

Hyundai Santa Fe (2014-2015 гг.) - 27 000 - 42 500 манатов

Hyundai Accent (2021) – 27 000 - 30 000 манатов

Hyundai Accent (2010-2011 годы) - 12 500-20 000 манатов

Toyota Camry (2014-2015 гг.) - 22 500 - 43 000 манатов

Toyota Camry (2021 год) - 50 000 - 77 000 манатов

Opel Astra (2006-2007 гг.) – 8 000 - 17 000 манатов

Chevrolet Cruze (2012-2013 гг.) - 10 000 - 19 000 манатов.

Отметим, что в январе-июле 2023 года в Азербайджан импортировал 52 тыс. 572 легковых автомобиля на сумму 813,465 млн долларов, что на 38% и 95% соответственно больше показателя за тот же период 2022 года.