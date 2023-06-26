На авиасалоне в Ле-Бурже подписали контракты на общую сумму $150 млрд

Общая сумма контрактов, которые были подписаны в ходе 54-го Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже, составила $150 млрд, что на $10 млрд больше, чем в 2019 году.

Общая сумма контрактов, которые были подписаны в ходе 54-го Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже, составила $150 млрд, что на $10 млрд больше, чем в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Группа французской авиационной и космической промышленности, которая выступает в качестве организатора мероприятия.

Крупнейшей сделкой авиасалона стала продажа 500 самолетов Airbus A320neo компании IndiGo. Официально стоимость сделки не раскрывалась, однако, по некоторым данным, она могла составить около €55 млрд.

Помимо большого портфеля заказов европейский авиапроизводитель также анонсировал передовую разработку в виде вспомогательной силовой установки для пассажирских самолетов, которая будет работать на водороде. Технология, которая должна стать предвестником полностью водородного лайнера, будет опробована на технологическом демонстраторе под названием HyPower к 2025 году.