МВФ займется исследованием достоверности отчета Doing Business

Правление Международного валютного фонда (МВФ) встретилось с представителями юридического бюро Wilmer Hale, заявившего о нарушениях при подготовке Всемирным банком отчета Doing Business 2018.

Правление Международного валютного фонда (МВФ) встретилось с представителями юридического бюро Wilmer Hale, заявившего о нарушениях при подготовке Всемирным банком отчета Doing Business 2018.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В отчете Wilmer Hale сообщалось, что данные в Doing Business были намерено искажены в целях изменения места в рейтинге ряда стран, в том числе Китая. Отмечается, что представители банка, включая исполнительного директора МВФ Кристалину Георгиеву, оказывали давление на сотрудников. Фонд заявляет, что расследует претензии, связанные с отчетом Doing Business 2018. Вопрос также будет обсуждаться с Кристалиной Георгиевой. Фонд намерен провести тщательное и объективное исследование.

Напомним, что Всемирный банк объявил о приостановке публикации отчета Doing Business.

До прихода в МВФ К.Георгиева являлась главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017-го по сентябрь 2019-го года.