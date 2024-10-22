О нас

МВФ: Торговля перестала быть двигателем роста экономики в мире

МВФ: Торговля перестала быть двигателем роста экономики в мире Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал, что из-за фрагментации торговля впервые перестала быть двигателем мирового экономического роста.
Бизнес
22 октября 2024 г. 04:39
МВФ: Торговля перестала быть двигателем роста экономики в мире

Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал, что из-за фрагментации торговля впервые перестала быть двигателем мирового экономического роста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в фонде в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Она указала на "негативный фактор фрагментации для роста мировой экономики". Только за последние 18 месяцев были введены более 4 тыс. ограничительных мер, и 60% из них - развитыми экономиками.

"Когда мы проанализировали все эти 4 тыс. [санкционных] мер, то пришли к выводу, что примерно две трети из них наносят ущерб торговле, а торговля впервые перестала быть двигателем роста <...>. Торговля растет чуть медленнее, чем глобальный рост. Таковы условия, в которых мы встречаемся. Я считаю, что политики здесь будут руководствоваться этим. <...>. Но в то же время я искренне надеюсь, что мы сможем напугать их настолько, что они пойдут домой и будут действовать решительно на налогово-бюджетном фронте", - сказала Георгиева.

Говоря об инфляции, она подтвердила, что темпы ее роста значительно сокращаются.

"Инфляция снизилась почти во всех наших экономиках, она либо соответствует целевому уровню, либо приближается к нему, а рынки труда остаются устойчивыми. Мировая экономика работает достаточно хорошо", - подчеркнула руководитель фонда. Она добавила, что рост мировой экономики превысил 3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Стоимость экспортируемого из Азербайджана цемента увеличилась  
Стоимость экспортируемого из Азербайджана цемента увеличилась  
21 октября 2024 г. 19:49
Грузия увеличила экспорт автозапчастей в Азербайджан на 22% в сентябре
Грузия увеличила экспорт автозапчастей в Азербайджан на 22% в сентябре
21 октября 2024 г. 18:20
В Дохе прошел круглый стол с участием бизнесменов Азербайджана и Катара
ФотоВ Дохе прошел круглый стол с участием бизнесменов Азербайджана и Катара
21 октября 2024 г. 17:34
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 44%
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 44%
21 октября 2024 г. 16:35
Азер Амирасланов: Минимальные цены на алкоголь помогут предотвратить его незаконное производство
Азер Амирасланов: Минимальные цены на алкоголь помогут предотвратить его незаконное производство
21 октября 2024 г. 16:11
В Азербайджане могут установить минимальные цены розничной продажи алкоголя
В Азербайджане могут установить минимальные цены розничной продажи алкоголя
21 октября 2024 г. 15:35
Азербайджан стал вторым среди поставщиков минеральных продуктов в Грузию
Азербайджан стал вторым среди поставщиков минеральных продуктов в Грузию
21 октября 2024 г. 14:30
Азербайджан экспортировал сахар и кондитерские изделия на 31 млн долларов
Азербайджан экспортировал сахар и кондитерские изделия на 31 млн долларов
21 октября 2024 г. 13:51
Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 12%
Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 12%
21 октября 2024 г. 13:34
ФРП выделил до 24 млн манатов на проекты на освобожденных территориях
ФРП выделил до 24 млн манатов на проекты на освобожденных территориях
21 октября 2024 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi