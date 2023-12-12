МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования.

Как передает Report , об этом сообщается в письменном заявлении МВФ, распространенном по итогам заседания совета.

"Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $900 млн, которая будет направлена на бюджетную поддержку", - указано в документе.

Согласно оценкам МВФ, реализация экономической политики Киева "в целом идет по плану". "Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и ориентировочные цели на конец сентября были выполнены. Большинство структурных контрольных показателей на конец октября также были достигнуты, а остальные были выполнены с некоторой задержкой", - отметили в организации.