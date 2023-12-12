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МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн

МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования.
Бизнес
12 декабря 2023 г. 07:29
МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования.

Как передает Report, об этом сообщается в письменном заявлении МВФ, распространенном по итогам заседания совета.

"Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $900 млн, которая будет направлена на бюджетную поддержку", - указано в документе.

Согласно оценкам МВФ, реализация экономической политики Киева "в целом идет по плану". "Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и ориентировочные цели на конец сентября были выполнены. Большинство структурных контрольных показателей на конец октября также были достигнуты, а остальные были выполнены с некоторой задержкой", - отметили в организации.

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Версия на английском языке IMF board approves $900M in funds for Ukraine
Версия на азербайджанском языке BVF Ukraynaya 900 milyon dollar həcmində daha bir tranş ayıracaq

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