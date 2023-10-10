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МВФ понизил прогноз роста мировой торговли в 2023 году

МВФ понизил прогноз роста мировой торговли в 2023 году Международный валютный фонд (МВФ) значительно понизил прогноз роста мировой торговли товарами и услугами в 2023 году - до 0,9% после роста на 5,1% в 2022 году.
Бизнес
10 октября 2023 г. 12:20
МВФ понизил прогноз роста мировой торговли в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) значительно понизил прогноз роста мировой торговли товарами и услугами в 2023 году - до 0,9% после роста на 5,1% в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном докладе международной организации.

Прогноз по росту объема мировой торговли в текущем году сокращен на 1,1 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой. При этом в 2022 году объем мировой торговли товарами и услугами вырос на 5,1%.

В 2024 году, по оценке МВФ, объем мировой торговли увеличится на 3,5%, что на 0,2 процентного пункта ниже предыдущей оценки.

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Версия на английском языке IMF lowers its forecast for 2023 global trade growth

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