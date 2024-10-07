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МВФ запустил программу обучения для представителей госструктур

МВФ запустил программу обучения для представителей госструктур Международный валютный фонд (МВФ) запустил учебную программу "Макроэкономический анализ/финансовое программирование и политика” в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
Бизнес
7 октября 2024 г. 11:46
МВФ запустил программу обучения для представителей госструктур

Международный валютный фонд (МВФ) запустил учебную программу "Макроэкономический анализ/финансовое программирование и политика” в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщает Report, в тренинге, который продлится до 11 октября, примут участие около 25 представителей из более 10 государственных учреждений.

Целью тренинга является повышение базовых навыков участников в сфере макроэкономического анализа и финансового программирования, а также опыт макроэкономического моделирования. Программа обучения охватывает такие темы, как анализ спроса и предложения в экономике, инфляция, дефляторы цен, платежный баланс, анализ фискального и денежно-кредитного сектора, межотраслевые отношения и методы прогнозирования.

Тренинг проводят директор Регионального центра развития потенциала МВФ для Кавказа, Центральной Азии и Монголии Норберт Функе, и экономисты Нурдаулет Абилов и Алия Ускенбаева.

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Версия на английском языке ФотоIMF starts training program for representatives of Azerbaijan’s state agencies
Версия на азербайджанском языке ФотоIMF dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün təlim proqramına başlayıb

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