МВФ и ВТО обеспокоены ростом торговых ограничений

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация (ВТО) обеспокоены нарушением поставок продуктов и медицинских принадлежностей из-за растущих торговых ограничений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении двух международных организаций.

"Мы призываем уделять больше внимания той роли, которую играет открытая торговая политика в уничтожении вируса, восстановлении рабочих мест и оживлении экономического роста. В частности, мы обеспокоены нарушением поставок из-за растущего использования экспортных ограничений и других действий, которые ограничивают торговлю ключевыми медицинскими товарами и продуктами питания", - говорится в заявлении.Многие страны запретили экспорт медицинских товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, от средств индивидуальной защиты до лекарств и аппаратов ИВЛ. МВФ и ВТО отмечают, что вгоду объем торговли подобной продукцией составилмиллиардов долларов США. По их заявлению, рост импорта подобных товаров спасает жизни людей, но столь же большое внимание нужно уделять экспорту ключевых наименований лекарств, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ.

"В сумме экспортные ограничения могут быть опасно контрпродуктивными. То, что имеет смысл в изолированной чрезвычайной ситуации, может нанести тяжелый ущерб в ходе глобального кризиса. Подобные меры разрушают цепочки поставок, подавляют производство и направляют не по назначению критически важные продукты и рабочие ресурсы", - говорится в заявлении ВТО и МВФ.

Кроме того, по заявлению организаций, без расширения нынешних международных торговых связей нельзя существенно нарастить производство необходимого оборудования."В ходе глобального финансового кризиса вгоду мировые лидеры совместно дали обязательство воздерживаться в течение года от новых импортных, экспортных и инвестиционных ограничений. Это обязательство помогло избежать широких торговых ограничений, которые ухудшили бы кризис и задержали бы восстановление подобно тому, как торговые ограничения углубили и продлили Великую депрессию-х годов. Подобные смелые шаги необходимы и сейчас", - говорится в заявлении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано болеемиллиона случаев заражения, свышетысяч человек скончались.