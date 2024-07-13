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МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций

МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций Соединенные Штаты могут столкнуться с умеренным риском снижения спроса на их государственные облигации.
Бизнес
13 июля 2024 г. 08:25
МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций

Соединенные Штаты могут столкнуться с умеренным риском снижения спроса на их государственные облигации.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по внешнеэкономическим показателям стран.

"Этот риск, который может материализоваться, к примеру, из-за неспособности восстановить устойчивость бюджета, остается умеренным, учитывая доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты", — указано в докладе МВФ.

В целом, эксперты фонда полагают, что ряд положительных тенденций с точки зрения инвестиционной привлекательности США — однако экономика страны сталкивается с рисками финансовой стабильности.

Стабилизировать положение, по мнению МВФ, возможно благодаря предсказуемой политической системы и привлекательных возможностей для инвестиций.

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