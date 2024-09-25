МВФ: Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству в области климата

11:43

Азербайджан активно работает над вопросами сотрудничества в сфере климата и предпринимает шаги в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Департамента доходов МВФ Маргарет Коттон в Баку на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики.

Она отметила, что международные организации поощряют совместные усилия в решении климатических проблем: "Этот вопрос требует внимания каждого, при этом важно сотрудничество и на местном уровне".