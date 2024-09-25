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МВФ: Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству в области климата  

МВФ: Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству в области климата   11:43
Бизнес
25 сентября 2024 г. 12:10
МВФ: Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству в области климата  

Азербайджан активно работает над вопросами сотрудничества в сфере климата и предпринимает шаги в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Департамента доходов МВФ Маргарет Коттон в Баку на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики.

Она отметила, что международные организации поощряют совместные усилия в решении климатических проблем: "Этот вопрос требует внимания каждого, при этом важно сотрудничество и на местном уровне".

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Версия на английском языке IMF: Azerbaijan prioritizes climate cooperation
Версия на азербайджанском языке IMF: Azərbaycan iqlim mövzusunda əməkdaşlıq məsələsinə xüsusi diqqət yetirir

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