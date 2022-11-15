Мустафа Аббасбейли: Рынок труда спрогнозирован неверно

Причина сегодняшней нехватки кадров на рынке труда, недостаточного количества специалистов с современными профессиями связана с тем, что рынок труда не был своевременно и верно спрогнозирован.

Причина сегодняшней нехватки кадров на рынке труда, недостаточного количества специалистов с современными профессиями связана с тем, что рынок труда не был своевременно и верно спрогнозирован.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, доля специалистов с профессиональным образованием на рынке растет: "Обращаясь к мировому опыту, можно увидеть, что более половины рынка труда формируется за счет кадров с профессионально-техническим образованием, а не с высшим. В настоящее время действуют 4 центра по подготовке специалистов с профтехобразованием. Эти центры способны выпускать до 3 тыс. специалистов в год.

Но мы ввели в законодательство модель государственно-частного партнерства, создав возможность сотрудничества с более чем 50 учреждениями профессионального образования. В результате наш потенциал подготовки кадров вырос до 30 тыс. специалистов в год. Нам необходимо развивать сотрудничество с частным сектором, заручившись его поддержкой".