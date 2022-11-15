Мустафа Аббасбейли: Мы хотим, чтобы все компании пользовались цифровыми решениями

На сегодняшний день лишь несколько компаний пользуются цифровыми решениями. Однако существует необходимость в использовании цифровых решений всеми компаниями.

На сегодняшний день лишь несколько компаний пользуются цифровыми решениями. Однако существует необходимость в использовании цифровых решений всеми компаниями.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли сказал на Baku International CEO Summit.

"Компаниям сложно приобретать цифровые решения за свой счет. Поэтому мы как государство должны предоставлять эти решения компаниям. В последние годы в этом направлении ведется работа", - сказал М.Аббасбейли.

Он добавил, что в настоящее время в Азербайджане имеется около 100 тыс. работодателей: "50-55% из них - физические, 45-50% - юридические лица. Только 5% работодателей – компании, имеющие более 5 сотрудников".