Мустафа Аббасбейли: Ежегодно на рынок труда выходят 100-120 тыс. представителей молодежи

Ежегодно на рынок труда Азербайджана выходят 100-120 тысяч представителей молодежи.

Ежегодно на рынок труда Азербайджана выходят 100-120 тысяч представителей молодежи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли на Baku International CEO Summit.

По словам Аббасбейли, около 30% из них - лица без квалификации: "Следует учитывать, что потенциал высшего образования Азербайджана составляет 40-50 тысяч, а потенциал профессионального образования - около 30 тысяч. То есть ежегодно 80 тысяч человек выходят на рынок труда с профессиональной квалификацией. А остальные 40-50 тысяч человек не имеют квалификации. Один из самых важных вопросов, стоящих перед нами сегодня, - это устранение этого недостатка".

Он отметил, что для этого перед компаниями стоят две задачи: "Во-первых, это подбор нужного персонала. Мы работаем над новыми инновационными подходами. Мы верим, что это внесет особый вклад в правильный подбор персонала компаниями. Считаем, что если даже небольшое ООО где-нибудь на окраине Азербайджана подберет нужные кадры, это простимулирует развитие и высокие доходы. С ростом доходов растут налоги, с ростом налогов растет экономическая мощь государства, и в результате в стране будет развиваться рынок труда".