О нас

Мустафа Аббасбейли: Ежегодно на рынок труда выходят 100-120 тыс. представителей молодежи

Мустафа Аббасбейли: Ежегодно на рынок труда выходят 100-120 тыс. представителей молодежи Ежегодно на рынок труда Азербайджана выходят 100-120 тысяч представителей молодежи.
Бизнес
15 ноября 2022 г. 14:44
Мустафа Аббасбейли: Ежегодно на рынок труда выходят 100-120 тыс. представителей молодежи

Ежегодно на рынок труда Азербайджана выходят 100-120 тысяч представителей молодежи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли на Baku International CEO Summit.

По словам Аббасбейли, около 30% из них - лица без квалификации: "Следует учитывать, что потенциал высшего образования Азербайджана составляет 40-50 тысяч, а потенциал профессионального образования - около 30 тысяч. То есть ежегодно 80 тысяч человек выходят на рынок труда с профессиональной квалификацией. А остальные 40-50 тысяч человек не имеют квалификации. Один из самых важных вопросов, стоящих перед нами сегодня, - это устранение этого недостатка".

Он отметил, что для этого перед компаниями стоят две задачи: "Во-первых, это подбор нужного персонала. Мы работаем над новыми инновационными подходами. Мы верим, что это внесет особый вклад в правильный подбор персонала компаниями. Считаем, что если даже небольшое ООО где-нибудь на окраине Азербайджана подберет нужные кадры, это простимулирует развитие и высокие доходы. С ростом доходов растут налоги, с ростом налогов растет экономическая мощь государства, и в результате в стране будет развиваться рынок труда".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mustafa Abbasbəyli: "Hər il əmək bazarına 100-120 min gənc daxil olur”

Другие новости из категории

Директор PASHA Holding: Инновации - не выбор, а необходимость
Директор PASHA Holding: Инновации - не выбор, а необходимость
15 ноября 2022 г. 14:06
McKinsey&Company назвала основные тренды развития бизнеса
McKinsey&Company назвала основные тренды развития бизнеса
15 ноября 2022 г. 13:01
Азербайджан вошел в тройку лидеров по импорту телевизоров из Узбекистана
Азербайджан вошел в тройку лидеров по импорту телевизоров из Узбекистана
15 ноября 2022 г. 13:00
Мустафа Аббасбейли: Мы хотим, чтобы все компании пользовались цифровыми решениями
Мустафа Аббасбейли: Мы хотим, чтобы все компании пользовались цифровыми решениями
15 ноября 2022 г. 12:51
Орхан Мамедов: Необходимо совершенствовать сферу корпоративного управления
Орхан Мамедов: Необходимо совершенствовать сферу корпоративного управления
15 ноября 2022 г. 12:08
Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 49%
Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 49%
15 ноября 2022 г. 10:32
Азербайджан стремится к превращению страны в зону зеленого роста
ФотоАзербайджан стремится к превращению страны в зону зеленого роста
15 ноября 2022 г. 10:10
Миллиардер Джефф Безос призвал готовиться к худшему
Миллиардер Джефф Безос призвал "готовиться к худшему"
15 ноября 2022 г. 05:56
Как отмена пошлин на ввоз электромобилей повлияет на рынок?
Как отмена пошлин на ввоз электромобилей повлияет на рынок?
14 ноября 2022 г. 17:59
Фонд развития предпринимательства за 10 месяцев выдал кредиты на сумму 106 млн манатов
Фонд развития предпринимательства за 10 месяцев выдал кредиты на сумму 106 млн манатов
14 ноября 2022 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi