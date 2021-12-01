MÜSİAD: Рост торговли с Азербайджаном связан с Зангезурским коридором

После открытия Зангезурского коридора расширятся транспортные связи Турции со странами Кавказа, включая Азербайджан, а также с тюркоязычными странами Центральной Азии, что упростит ведение торговых операций.

После открытия Зангезурского коридора расширятся транспортные связи Турции со странами Кавказа, включая Азербайджан, а также с тюркоязычными странами Центральной Азии, что упростит ведение торговых операций.

Как сообщает Report, об этом агентству Anadolu заявил глава отделения Коньи Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Мехмет Хилми Кагнычы.

"После почти 3-летнего перерыва я недавно вновь посетил Азербайджан, на 25-м Международном бизнес-форуме в Баку мы были представлены делегацией из 33 человек, и у нас была возможность встретиться с бизнесменами из ряда мусульманских стран, а также провести сравнение между нынешним Азербайджаном и тем, что был 3 года назад.

Рост торговли между Азербайджаном и Турцией связан с Зангезурским коридором. Хотя в настоящее время существует большой потенциал для торговли между двумя странами, использование этого потенциала остается низким из-за отсутствия прямого выхода. Наша цель - открыть коридор в Кавказский регион. Расширение транспортных связей позволит регулировать цены на товары", - отметил он.

"Наряду с военно-политическим присутствием Турции в каком-либо регионе, надо активизировать сотрудничество между предпринимателями. Для этого в ближайшее время в Конью прибудет азербайджанская делегация", - добавил Кагнычы.