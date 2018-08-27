Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian Energy Club, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, Caspian Energy Germany будет представлять интересы и управлять проектами Caspian European Club, Caspian American Club, Caspian Asian Club и Caspian Energy International Media Group на территории Германии.

Мурсал Рустамов родился 2 июля 1981 года. В 2002 году получил степень бакалавра в области права в Бакинском государственном университете. Далее, в одноименном университете в 2004 году защитил степень магистра по специальности "Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза". В 2008 году продолжил своё образование в направлении экономики, окончив магистратуру по специальности "Финансы и кредит" в Азербайджанском государственном экономическом университете. До 1 июля 2006 года М.Рустамов занимал должность юриста в компании MP consulting, оказывающей консалтинговые услуги по финансовым и инвестиционным вопросам. Позже он работал в качестве специалиста, координатора, директора по правовым вопросам и страхованию в ОАО PAŞA Sığorta. С апреля 2009 года стал руководителем службы внутреннего аудита в этой же компании. С декабря 2010 по февраль 2017 года он занимал должность председателя правления ОАО PAŞA Həyat Sığorta. В данный момент является директором и руководителем компании ООО Pozitiv Konsaltinq, а с 26 февраля 2013 года по сегодняшний день заместителем председателя правления ATİB. Мурсал Рустамов женат и имеет двоих детей.

Мурсал Рустамов поблагодарил высшее руководство клуба, отметив, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и способствовать развитию торгово-экономических связей между частным сектором Азербайджана и Германии.

Он отметил, что Caspian Energy Germany будет информировать и оказывать содействие компаниям каспийско-черноморского региона с целью выхода на рынок Германии и немецким компаниям для выхода на каспийско-черноморский регион.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.