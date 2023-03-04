Мурманские экспортеры представят свои товары на выставке в Баку

В Мурманской области экспортерам предлагают принять участие в международной выставке в Азербайджане "InterFood Azerbaijan — 2023".

В Мурманской области экспортерам предлагают принять участие в международной выставке в Азербайджане "InterFood Azerbaijan — 2023".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, мероприятие пройдет в Баку с 17 по 19 мая.

На выставку съедутся представители более чем 20 стран мира.

Страны Каспийского региона пошлют на выставку лучших представителе пищевой промышленности. В Баку съедутся тысячи экспортеров.

"На выставке будут представлены мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, замороженные продукты, овощи и фрукты, пищевые добавки и ингредиенты, рыба, морепродукты, деликатесы, соки, чай и другие продукты питания от ведущих производителей отрасли", - рассказали в пресс-службе Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.