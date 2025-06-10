Мурат Яман: Торговый оборот между тюркскими государствами не отражает весь потенциал

Торговый оборот между тюркскими государствами не отражает весь имеющийся потенциал.
Как сообщает Report, что об этом заявил главный советник по торговле посольства Турции в Азербайджане Мурат Яман на II форуме и выставке торгового и инвестиционного сотрудничества тюркских государств, проходящих в Баку.
По его словам, тюркские государства обладают стратегически важным географическим положением: «Мы располагаем наземными и подземными ресурсами мирового значения. У нас есть Организация тюркских государств (ОТГ) с совокупным ВВП около $1,6 трлн и торговым оборотом порядка $1,5 трлн. Мы находимся на пересечении ключевых мировых торговых путей. Однако нынешний объем торговли не отражает весь наш потенциал. Именно по этой причине тюркские государства должны развивать политические, экономические, культурные и торговые связи в рамках ОТГ и подобных объединений, увеличивать взаимную торговлю и инвестиции".
Он выразил уверенность в том, что подобные платформы и мероприятия принесут значительную пользу в расширении торговых связей между тюркскими государствами.