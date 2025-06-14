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Мурад Дадашев: Азербайджан может внести серьезный вклад в развитие мира благодаря инновациям и молодежи

Мурад Дадашев: Азербайджан может внести серьезный вклад в развитие мира благодаря инновациям и молодежи Благодаря инновационному мышлению и таланту подрастающего поколения, Азербайджан способен внести весомый вклад в развитие мирового сообщества.
Бизнес
14 июня 2025 г. 13:08
Мурад Дадашев: Азербайджан может внести серьезный вклад в развитие мира благодаря инновациям и молодежи

Благодаря инновационному мышлению и таланту подрастающего поколения, Азербайджан способен внести весомый вклад в развитие мирового сообщества.

Как передает Report, об этом заявил журналистам руководитель "Xəzər Media Mərkəzi" Мурад Дадашев в кулуарах V Национального чемпионата по стартапам среди учащихся "Miniboss Business School Baku".

По его словам, образование должно приносить реальный результат.

"Польза образования - это не просто получение диплома, хорошие оценки или окончание школы. Настоящая ценность - в конкретных действиях и вкладе в общество. Именно поэтому готовить детей нужно с самого школьного возраста. С ранних лет ребенок должен понимать: быть полезным - людям, обществу, экономике, государству и народу - жизненно важно", - отметил М. Дадашев.

Он подчеркнул, что одна из главных задач школы и всей инновационной образовательной системы - максимально эффективно использовать время учеников.

"Пустая трата времени - одна из главных ошибок. Детство - это этап подготовки к взрослой жизни. Раньше часто говорили: “он еще ребенок, рано думать о деньгах”. Но дело не в заработке. Главное, чтобы человек понял: нужно развивать мышление, интеллект, трудиться умственно.

Человек должен уметь выделяться, предлагать обществу что-то новое, находить свое слово. Это открывает перед ним широкие горизонты - как в братской Турции, так и в рамках крупных экономических, технологических и инновационных проектов по всему миру", - подчеркнул он.

В завершение М. Дадашев отметил, что благодаря передовым идеям Азербайджана и таланту молодежи страна уже сегодня имеет потенциал влиять на глобальные процессы:

"Нам есть что сказать миру. Мы можем внести серьезный вклад в его развитие - и уже делаем это", - резюмировал он.

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Версия на азербайджанском языке Murad Dadaşov: "Azərbaycan innovasiyalar və gəncləri sayəsində dünya inkişafına ciddi töhfə verə bilər"

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