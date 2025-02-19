Муниципалитеты в Азербайджане лишат полномочий на проведение оценки имущества при его продаже

Муниципалитеты, действующие в Азербайджане, будут лишены полномочий на проведение оценки стоимости имущества при его продаже.

Муниципалитеты, действующие в Азербайджане, будут лишены полномочий на проведение оценки стоимости имущества при его продаже.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об оценочной деятельности".

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, при непосредственной продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также для строительства индивидуальных жилых домов цена на них, а также начальная цена муниципальных земель, выставляемых на аукцион или конкурс, будут определяться в соответствии с законом "Об оценочной деятельности" с учетом рыночного курса, но при условии, что они будут не ниже нормативной стоимости.

До настоящего времени эту цену самостоятельно определяли органы местного самоуправления.