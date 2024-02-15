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Мухтар Бабаев: В Азербайджане наблюдается рост импорта электромобилей

Мухтар Бабаев: В Азербайджане наблюдается рост импорта электромобилей С 2019 года после поэтапного введения налоговых льгот на автомобили с электрическими и гибридными двигателями, а также на зарядные устройства, в Азербайджане наблюдается рост импорта электромобилей.
Бизнес
15 февраля 2024 г. 10:27
Мухтар Бабаев: В Азербайджане наблюдается рост импорта электромобилей

После поэтапного введения с 2019 года налоговых льгот на автомобили с электрическими и гибридными двигателями, а также на зарядные устройства, в Азербайджане наблюдается рост импорта электромобилей.

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. министра экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на проходящем в Баку форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики".

По словам М.Бабаева, в 2023 году в Азербайджан было импортировано в 20 раз больше электромобилей, чем в 2021 году.

"В то же время, предлагая льготы автовладельцам в рамках недавно принятой программы утилизации старых и непригодных для использования транспортных средств, поощряются местное производство автомобилей, экологическая устойчивость и переработка", - сказал и.о. министра.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Ölkəyə elektromobillərin idxalında artım müşahidə olunur"

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