Мухтар Бабаев: Мониторинг деятельности Anglo Asian Mining будет проводиться регулярно

Мониторинг деятельности компании Anglo Asian Mining Plc, занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, будет проводиться регулярно.

Мониторинг деятельности компании Anglo Asian Mining Plc, занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, будет проводиться регулярно.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Министр сказал, что, если раньше мониторинги проводились раз в неделю, то теперь проверки будут проводиться чаще.

Отметим, что компания "Micon" по поручению правительства Азербайджана и при поддержке азербайджанской экологической компании "İqlim" провела полную экологическую инспекцию объектов добычи и переработки руды в Гедабеке.