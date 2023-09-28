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Мухтар Бабаев: Мониторинг деятельности Anglo Asian Mining будет проводиться регулярно

Мухтар Бабаев: Мониторинг деятельности Anglo Asian Mining будет проводиться регулярно Мониторинг деятельности компании Anglo Asian Mining Plc, занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, будет проводиться регулярно.
Бизнес
28 сентября 2023 г. 18:43
Мухтар Бабаев: Мониторинг деятельности Anglo Asian Mining будет проводиться регулярно

Мониторинг деятельности компании Anglo Asian Mining Plc, занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, будет проводиться регулярно.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Министр сказал, что, если раньше мониторинги проводились раз в неделю, то теперь проверки будут проводиться чаще.

Отметим, что компания "Micon" по поручению правительства Азербайджана и при поддержке азербайджанской экологической компании "İqlim" провела полную экологическую инспекцию объектов добычи и переработки руды в Гедабеке.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Anglo Asian Mining"in fəaliyyəti ilə bağlı monitorinqlər mütəmadi aparılacaq"

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