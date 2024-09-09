Мухтар Бабаев: Господдержка открывает новые возможности для зеленой экономики в Азербайджане

10:57

В Азербайджане благодаря государственной поддержке открываются новые возможности для реализации имеющегося потенциала развития "зеленой экономики".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

По его словам, шаги, предпринимаемые государством в области "зеленой энергетики", обеспечивают долгосрочные перспективы для частного сектора и инвесторов и дают импульс развитию новых проектов.

"Необходимо увеличить количество экологических проектов как в государственном, так и в частном секторе. Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) должны поощряться к созданию устойчивой инфраструктуры и использованию "зеленых технологий". Это будет способствовать как экономическому росту, так и экологической эффективности", - подчеркнул министр.

Мухтар Бабаев также отметил, что для преодоления финансовых трудностей, с которыми сталкивается МСБ в этом переходе, важно расширить их доступ к льготным финансовым ресурсам. По оценкам ООН, для перехода к низкоуглеродной экономике во всем мире ежегодно требуются триллионы долларов США.

"Необходимо облегчить инвестирование МСБ в экологические и устойчивые проекты с помощью "зеленых кредитов", "зеленых облигаций", финансовых инструментов, связанных с экологическим, социальным и корпоративным управлением", - заявил М.Бабаев.