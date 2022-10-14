Мухтар Бабаев: Экологические риски от экономического и демографического роста должны быть снижены

В ближайшие годы риски для окружающей среды от экономического и демографического роста должны быть снижены, а достижение "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", в свою очередь, повышает актуальность вопроса "зеленой

В ближайшие годы риски для окружающей среды от экономического и демографического роста должны быть снижены, а достижение "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", в свою очередь, повышает актуальность вопроса "зеленой экономики" в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на состоявшейся сегодня презентации книги "Зеленая экономика".

По его словам, в национальных приоритетах на ближайшее десятилетие Азербайджан определен как страна чистой окружающей среды и "зеленого роста".

Министр отметил, что наряду с перспективным экономическим развитием страны должно быть обеспечено оздоровление окружающей среды, быстрое восстановление и увеличение зеленых насаждений, эффективное использование водных ресурсов и устойчивых источников энергии:

"В рамках этого приоритета в стратегический период предполагается добиться эффективной реализации двух целей - качественной экологической среды и пространства "зеленой энергии". В национальных приоритетах отмечается, что экологическая среда должна быть сбалансирована с экономическим ростом".