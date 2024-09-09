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Мухтар Бабаев: Бизнес получит больше поддержки для устойчивых и экологически чистых инвестиций

Мухтар Бабаев: Бизнес получит больше поддержки для устойчивых и экологически чистых инвестиций 11:29
Бизнес
9 сентября 2024 г. 12:03
Мухтар Бабаев: Бизнес получит больше поддержки для устойчивых и экологически чистых инвестиций

Благодаря "зеленой таксономии", разработанной Центральным банком Азербайджана для развития "зеленого финансирования", экономическая деятельность в стране будет классифицирована на основе "зеленых стандартов", что позволит предприятиям получать больше поддержки для устойчивых и экологически чистых инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев заявил на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

По его словам, таксономия создаст условия для более эффективного использования имеющихся ресурсов с целью финансирования "зеленого перехода" малого и среднего бизнеса (МСБ).

"МСБ обладают уникальными возможностями в сфере инноваций. Они более гибкие и могут быстрее осваивать новые технологии и бизнес-модели. При переходе к "зеленой экономике" следует использовать эту гибкость для увеличения инвестиций в чистые источники энергии, технологии энергоэффективности и сокращения отходов. Это также важный шаг для реализации наших климатических целей. Мы верим, что эти шаги не только снизят углеродоемкость нашей экономики, но и повысят конкурентоспособность МСБ. Мы также призываем крупные компании к сотрудничеству с МСБ для их интеграции в устойчивые цепочки поставок", - сказал М.Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: SMEs to get enhanced support with green investments
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Müəssisələr dayanıqlı və ekoloji təmiz investisiyalara daha çox dəstək alacaq"

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