МСП Азербайджана обсудили возможности сотрудничества с пакистанской компанией

Обсуждены возможности сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Азербайджана с пакистанской компанией 9D Technologies.

Обсуждены возможности сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Азербайджана с пакистанской компанией 9D Technologies.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой гендиректором пакистанской компании Абдулом Саламом. На встрече было отмечено о поддержке, оказываемой МСП стартапам, микро- и малым предпринимателям в целях поддержки развития инновационного предпринимательства в нашей стране, обсуждены вопросы относительно повышения роли МСП в сфере информационно-коммуникационных технологий и возможности сотрудничества с компанией.