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МСП Азербайджана обсудили возможности сотрудничества с пакистанской компанией

МСП Азербайджана обсудили возможности сотрудничества с пакистанской компанией Обсуждены возможности сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Азербайджана с пакистанской компанией 9D Technologies.
Бизнес
10 августа 2023 г. 18:07
МСП Азербайджана обсудили возможности сотрудничества с пакистанской компанией

Обсуждены возможности сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Азербайджана с пакистанской компанией 9D Technologies.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой гендиректором пакистанской компании Абдулом Саламом. На встрече было отмечено о поддержке, оказываемой МСП стартапам, микро- и малым предпринимателям в целях поддержки развития инновационного предпринимательства в нашей стране, обсуждены вопросы относительно повышения роли МСП в сфере информационно-коммуникационных технологий и возможности сотрудничества с компанией.

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Версия на английском языке Azerbaijan's KOBIA, Pakistan's 9D Technologies mull cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan KOB-larının Pakistan şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib

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