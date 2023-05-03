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МСП Азербайджана обсудили возможности расширения связей с Москвой

МСП Азербайджана обсудили возможности расширения связей с Москвой Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики на встрече с представителями правительства Москвы обсудило возможности сотрудничества между бизнес-кругами, расширения связей между МСП.
Бизнес
3 мая 2023 г. 19:06
МСП Азербайджана обсудили возможности расширения связей с Москвой

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики на встрече с представителями правительства Москвы обсудило возможности сотрудничества между бизнес-кругами, расширения связей между МСП.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане министром правительства Москвы - руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым и исполняющим обязанности исполнительного директора Московского экспортного центра Виталием Степановым.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества с деловыми кругами и соответствующими структурами обеих стран, расширении связей между МСП, организации совместных мероприятий с их участием.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan KOB-ları Moskva ilə əlaqələrin genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib

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