МСП Азербайджана обсудили возможности расширения связей с Москвой

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики на встрече с представителями правительства Москвы обсудило возможности сотрудничества между бизнес-кругами, расширения связей между МСП.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики на встрече с представителями правительства Москвы обсудило возможности сотрудничества между бизнес-кругами, расширения связей между МСП.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане министром правительства Москвы - руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым и исполняющим обязанности исполнительного директора Московского экспортного центра Виталием Степановым.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества с деловыми кругами и соответствующими структурами обеих стран, расширении связей между МСП, организации совместных мероприятий с их участием.