МСП Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group

Субъекты малого и среднего бизнеса Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group.

Субъекты малого и среднего бизнеса Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Как сообщается, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов встретился с генеральным директором German Qatar Group Анасом Кассемом Аль-Онази. В ходе онлайн-встречи была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых KOBİA микро, малым и средним предпринимателям, состоялся обмен мнениями о возможностях инвестирования в нашу страну, возможностях сотрудничества между МСП в сфере туризма и других секторах.