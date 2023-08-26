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МСП Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group

МСП Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group Субъекты малого и среднего бизнеса Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group.
Бизнес
26 августа 2023 г. 12:49
МСП Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group

Субъекты малого и среднего бизнеса Азербайджана смогут сотрудничать с German Qatar Group.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Как сообщается, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов встретился с генеральным директором German Qatar Group Анасом Кассемом Аль-Онази. В ходе онлайн-встречи была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых KOBİA микро, малым и средним предпринимателям, состоялся обмен мнениями о возможностях инвестирования в нашу страну, возможностях сотрудничества между МСП в сфере туризма и других секторах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın KOB-ları "Alman Qətər Qrup”la əməkdaşlıq edə bilər

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