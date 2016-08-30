Mr. Bee подключился к кредитной карточной системе Elkart МБА

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Принадлежащий компании Kercom медовый бренд Mr. Bee в рамках стратегии развития безналичных расчетов подключился к кредитной карточной системе Elkart Международного банка Азербайджана.

Как сообщили Report в компании, отныне владельцы Elkart могут приобрести медовые продукты в кредит сроком на 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Кроме того, владельцам кредитной карты предоставляются скидки в размере 10% и различные бонусы.

Отметим, что бренд Mr. Bee принадлежит компании Kercom, которая осуществляет деятельность в ненефтяном секторе Азербайджана. В настоящее время компания развивает проект по пчеловодству под брендом Mr. Bee.

С марта 2016 года Mr. Bee пользуется услугами бизнес-инкубационного центра Baku Business Factory.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.