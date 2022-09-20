Можно ли купить недвижимость за границей, не выезжая из Баку?

Сегодня инвестирование в недвижимость за рубежом считается одним из самых популярных направлений бизнеса. Этот бизнес не только приносит деньги, но и дает определенные преимущества в стране, где вы покупаете недвижимость. В настоящее время наибольший инте

Сегодня инвестирование в недвижимость за рубежом считается одним из самых популярных направлений бизнеса. Этот бизнес не только приносит деньги, но и дает определенные преимущества в стране, где вы покупаете недвижимость. В настоящее время наибольший интерес в этом плане вызывают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страна особенно популярна среди покупателей, которые планируют не только переехать с целью получения вида на жительство, но и вести свой бизнес в другой стране.

Покупатели недвижимости в Дубае имеют ряд преимуществ. Во-первых, они могут брать кредиты под 0% на срок до 10 лет. Во-вторых, доход от краткосрочной аренды недвижимости составляет 12%, что является достаточно значимой цифрой. В-третьих, лица, владеющие недвижимостью, могут получить визу, открыть банковские счета или компанию, что даст им возможность взять беспроцентный кредит в Дубае или заключить договор аренды. Наконец, приобретенный объект затем можно выгодно перепродать и получить прибыль более 100%. Кроме того, покупка недвижимости дает этому человеку и членам его семьи возможность получить гражданство.

В настоящее время торговые компании ОАЭ проводят выставки во многих странах. Посетители выставки могут на месте купить желаемую квартиру. Но куда обращаться гражданам Азербайджана, желающим купить недвижимость в Дубае? Насколько реально купить дом за границей, не выезжая из страны?

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев рассказал Report, что при купле-продаже имущества в нотариальной конторе должен присутствовать либо покупатель, либо его доверенное лицо. Закон в любой точке мира позволяет это.

"В Баку есть представительства многих зарубежных компаний, через которые можно приобрести недвижимость за рубежом. Чаще всего недвижимость покупается в Турции и ОАЭ. Но хотя наши люди часто доверяют такие задачи, как оформление документов, компании, они сами хотят участвовать в процессе покупки, потому что боятся стать жертвами мошенничества. Именно по этой причине компании готовят не только документы, необходимые для жилья, но и билеты клиента туда и обратно, и проживание в пункте назначения", - сказал эксперт.

Фарзалиев отметил, что преимуществом покупки недвижимости за границей во многих случаях считается получение гражданства или права на проживание в этой стране: "У граждан Азербайджана нет такой проблемы с Турцией и Россией из близлежащих стран. Потому что у нас есть возможность поехать в обе страны без визы. Покупка недвижимости в Европе более привлекательна. Но и там цены на недвижимость не из дешевых. Кроме того, существует предел, установленный каждым государством. Вы получаете гражданство или право на проживание, если приобретенная недвижимость превышает этот лимит. Например, во Франции эта сумма составляет 400 тысяч евро. Если вы покупаете дом дешевле, то не имеете права на гражданство.

Ранее этот лимит в Турции составлял 250 тысяч долларов США. После русско-украинской войны поток в эту страну увеличился из-за попытки русских, живущих за границей, перенести свой бизнес в Турцию. Поэтому турецкое правительство подняло этот лимит до 500 тысяч долларов США".

Э.Фарзалиев отметил, что лимит в Азербайджане самый низкий среди перечисленных стран. В настоящее время иностранцы и лица без гражданства могут получить право на временное проживание в Азербайджане, вложив 100 тысяч манатов в рынок недвижимости.