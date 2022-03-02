Может ли Азербайджан "заменить" Нидерланды на российском рынке цветов?

Выращивание роз в Азербайджане можно увеличить вдвое и довести до 30 млн штук в год. Тем самым возможно восполнить пробел, образовавшийся на российском рынке, который является нашим основным экспортным рынком.

Выращивание роз в Азербайджане можно увеличить вдвое и довести до 30 млн штук в год. Тем самым возможно восполнить пробел, образовавшийся на российском рынке, который является нашим основным экспортным рынком.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов Джавид Ахундов, комментируя приостановку Нидерландами поставок цветов в Россию.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане выращивается 15 млн роз в год: "Спрос на отечественном рынке примерно 13-15 млн штук. Статистики по объемам выращивания других видов цветов нет. Их объем может составлять около 5 млн в год".

C.Ахундов считает, что доведение выращивания роз до 30 млн штук во многом зависит от рыночных факторов: "Объемы ввозимых в страну роз из Колумбии, Эквадора, Южной Америки незначительны. Рынок формируется в основном за счет отечественной продукции. Более половины всего сектора цветоводства Азербайджана занимает выращивание роз в четырех крупнейших тепличных комплексах (расположенных в Зиря, селе Гала, Габале и Шамкире). Помимо этого, выращиванием цветов занимаются частные хозяйства”.

Председатель ассоциации отметил, что с 2021 года Азербайджан экспортировал розы в две страны - Грузию и Россию: "В 2022 году еще не было заказов из-за рубежа. А на местном рынке продажи осуществляются в обычном режиме, просто из-за пандемии спрос снизился”.

Он добавил, что в России производство цветов в 2020 году достигло 1,5 млрд штук: "В России принято дарить цветы по любому поводу. Поэтому российские компании за последние 5-10 лет уделили больше внимания развитию этой отрасли в стране, создано большое количество современных теплиц. Вторая проблема заключается в том, что в мире существует серьезная конкуренция в области цветоводства. Себестоимость роз, которые выращивают африканские страны, очень низкая. Также Южная Америка обладает прекрасными климатическими условиями для выращивания роз. Естественно, с ними сложно конкурировать, у них плантации по 30-50 га. На российском рынке розы местного производства продаются дороже, чем розы из этих стран. Себестоимость наших роз также высокая. Экспортируемые Азербайджаном сорта роз, как по цене, так и по качеству составляют конкуренцию нидерландским розам”.

Ахундов подчеркнул, что в последнее время в Азербайджане цветоводство получило "второе дыхание": “В советское время исторически центром цветоводства были села Баку - Маштага, Нардаран, Шувялан. Однако популярность цветоводства в стране в последние годы дает основание говорить о том, что в этой сфере есть перспективы. С государственными структурами периодически ведутся обсуждения по развитию отрасли".

Отметим, что Нидерланды закрыли воздушное пространство для российских самолетов на фоне конфликта с Украиной. По этой причине был отменен запланированный на 8 марта полет самолета с 95 тоннами цветов на борту в Екатеринбург. Екатеринбург импортирует крупные партии цветов из Нидерландов с 2015 года. Объемы и стоимость товара с каждым годом сокращаются. Так, в 2018 году в город привезли 681 тонну цветов на сумму 5,4 млн долларов США, а в 2021 году - 516 тонн роз на сумму 3,8 млн долларов США.

Напомним, что Ассоциация производителей, импортеров и экспортеров цветов Азербайджана была основана в 2021 году.