Мозговые центры Азербайджана и Узбекистана будут сотрудничать

Достигнута договоренность о сотрудничестве между важными мозговыми центрами Азербайджана и Узбекистана.

Достигнута договоренность о сотрудничестве между важными мозговыми центрами Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, этот вопрос был согласован на встрече исполнительного директора организации Вюсала Гасымлы с делегацией во главе с первым заместителем директора Центра стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжаном Нематовым.

В ходе встречи В.Гасымлы напомнил о визите президента Ильхама Алиева в Узбекистан и отметил большой потенциал для сотрудничества двух стран.

A.Нематов выразил удовлетворение первым визитом в Азербайджан и добавил, что встреча президентов двух стран и реализация подписанных документов могут превратить обе страны в трансрегиональные центры в Центральной Азии.