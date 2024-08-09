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Мост между экономикой и СМИ: новая платформа для журналистов Турции и Азербайджана

Мост между экономикой и СМИ: новая платформа для журналистов Турции и Азербайджана Сегодня в офисе азербайджанского филиала Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD Azerbaijjan) состоялась встреча, направленная на укрепление медиа-связей между Турцией и Азербайджаном.
Бизнес
9 августа 2024 г. 16:00
Мост между экономикой и СМИ: новая платформа для журналистов Турции и Азербайджана

Сегодня в офисе азербайджанского филиала Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD Azerbaijjan) состоялась встреча, направленная на укрепление медиа-связей между Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report, по инициативе пресс-советника посольства Турции в Азербайджане была организована встреча с группой азербайджанских журналистов, специализирующихся на экономической тематике.

Основной целью этого мероприятия стало обсуждение новых возможностей для сотрудничества между медиа и деловыми кругами двух стран. Участники встречи обменялись мнениями о текущих и предстоящих совместных проектах, а также наметили пути для дальнейшего углубления взаимодействия.

Одним из ключевых результатов этой встречи стало решение о создании впервые в рамках Турецко-Азербайджанской Медиа Платформы - Платформы экономических журналистов. Эта инициатива является первой в своем роде и обещает стать важным инструментом для координации усилий экономических журналистов, работающих над освещением двусторонних бизнес-проектов и экономических отношений. Платформа станет новым этапом в развитии связей между медиа-сообществами двух стран, предоставляя возможность для более тесного сотрудничества и обмена опытом.

Создание Платформы экономических журналистов — это не только шаг вперед в медийной интеграции, но и важный вклад в укрепление экономического партнерства между Турцией и Азербайджаном. Журналисты, участвующие в этой платформе, смогут совместно работать над освещением значимых проектов, что, в свою очередь, поможет привлечь внимание к новым возможностям для бизнеса и инвестиций.

Таким образом, благодаря инициативе посольства Турции в Азербайджане и поддержке MÜSIAD Azerbaijjan, создаются новые перспективы для взаимного сотрудничества в области медиа и экономики, что будет способствовать дальнейшему развитию связей между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat və media arasında körpü: Türkiyə və Azərbaycan jurnalistləri üçün yeni platforma yaradılır

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