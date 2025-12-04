Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Морской и автомобильный транспорт Азербайджана присоединяются к Системе торговли выбросами

    • 04 декабря, 2025
    • 19:29
    Морской и автомобильный транспорт Азербайджана присоединяются к Системе торговли выбросами

    В Азербайджане состоялась презентация, посвященная включению подсекторов морских и автомобильных грузоперевозок в Систему торговли выбросами.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло в рамках заседания рабочей группы "Международная торговля" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

    На заседании также были заслушаны презентации о правовом регулировании качества государственных услуг для упрощения международной торговли, о возможностях создания соответствующей инфраструктуры в Бакинском международном морском торговом порту.

    Кроме того, были представлены шаги, предпринятые рабочей группой "Международная торговля" в рамках деятельности на 2025 год в качестве соответствующего координирующего органа со стороны Азербайджана по "Стратегии упрощения торговли Организации Тюркских Государств".

    Участники заседания также обсудили текущий статус выполнения задач, включенных в "Дорожную карту на 2025 год по совершенствованию и осуществлению коммуникации в соответствующей области, связанной с индикатором 'Международная торговля' отчета Business Ready группы Всемирного Банка", касающихся деятельности рабочей группы.

    По результатам обсуждений были сформулированы конкретные рекомендации для дальнейшей работы.

