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Morningstar: производители вакцин от COVID-19 заработают миллиарды за счет третьей дозы

Morningstar: производители вакцин от COVID-19 заработают миллиарды за счет третьей дозы В 2022 году Pfizer может заработать 26 млрд долларов США за счет продаж третьей дозы вакцины против коронавируса
Бизнес
25 сентября 2021 г. 21:31
Morningstar: производители вакцин от COVID-19 заработают миллиарды за счет третьей дозы

В 2022 году Pfizer может заработать 26 млрд долларов США за счет продаж третьей дозы вакцины против коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе финансовой компании Morningstar.

Ожидания по продажам на этот год для компании составляют 4 млрд долларов США. При этом, другой производитель вакцин - Moderna - может заработать 2 млрд долларов США в этом и 14 млрд долларов США в следующем году благодаря продажам бустерной дозы.

В тоже время аналитики Morningstar считают, что продажи в следующем году могут значительно вырасти по мере того, как страны будут сертифицировать третью дозу.

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