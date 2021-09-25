Morningstar: производители вакцин от COVID-19 заработают миллиарды за счет третьей дозы

В 2022 году Pfizer может заработать 26 млрд долларов США за счет продаж третьей дозы вакцины против коронавируса

В 2022 году Pfizer может заработать 26 млрд долларов США за счет продаж третьей дозы вакцины против коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе финансовой компании Morningstar.

Ожидания по продажам на этот год для компании составляют 4 млрд долларов США. При этом, другой производитель вакцин - Moderna - может заработать 2 млрд долларов США в этом и 14 млрд долларов США в следующем году благодаря продажам бустерной дозы.

В тоже время аналитики Morningstar считают, что продажи в следующем году могут значительно вырасти по мере того, как страны будут сертифицировать третью дозу.