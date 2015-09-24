Moody's изменило прогноз по рейтингу Volkswagen на "негативный"

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингам концерна и его дочерних компаний со "стабильного" на "негативный". Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства. Одновременно Moody 's подтвердило рейтинги концерна на уровне "A2", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Изменение прогноза обусловлено сообщением о расследовании, начатом в отношении Volkswagen Агентством по охране окружающей среды США", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что рейтинговое агентство S&P поместило в список на пересмотр долгосрочный кредитный рейтинг "A" концерна Volkswagen с "негативным" прогнозом.

Как сообщал ранее ТАСС, Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения на автомобилях концерна программного обеспечения, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США.

Ранее на прошлой неделе правительство США обязало автопроизводителя отозвать с американского рынка 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi c дизельными моторами, которые были проданы в 2009-2015 годы.

Германскому концерну может грозить штраф в размере до $18 млрд.

Согласно данным Volkswagen, программным обеспечением, позволяющим обойти американские экологические нормы, снабжены до 11 млн машин.