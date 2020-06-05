Moody's: Авиационная промышленность не восстановится ранее 2023 года

Авиационная промышленность не сможет восстановиться от последствий пандемии коронавируса (COVID-19) ранее 2023 года. Сектор сталкивается с серьезными проблемами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного кредитного рейтингового агентства Moody's.

Рейтинговое агентство отмечает, что многие авиакомпании улучшили свою ликвидность в последние годы, однако за счет увеличения задолженностей. В результате их общий долг составит в среднем около 29-49 млрд евро в 2023 году, что соответственно выше на 20-30% по сравнению с 2019 годом.

По информации, в результате экономического спада, растущей безработицы, ограничений на зарубежные поездки, спрос на авиаперевозки продолжит снижаться в 2021-2022 годах, что создаст огромную долговую нагрузку на авиакомпании во всем мире.

В настоящее время, согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на 2020 год, глобальные пассажироперевозки снизились на 80-90% к уровню предыдущего года.

По прогнозам Moody's на 2021 год, объем пассажиропотока будет на 35-55% ниже показателя 2019 года.

Спад авиационной отрасли к 2021 году будет иметь далекоидущие последствия для смежных отраслей и экономики в целом, предупреждает рейтинговое агентство.

Сокращение объемов пассажироперевозок примерно на 40-50% в период с 2020 по 2021 год непосредственно приведет к потерям примерно 579-713 млрд евро в мировой экономике, ожидается "в несколько раз больше" косвенных потерь.

Напомним, что Moody's с 25 мая снизил кредитный рейтинг 13 авиакомпаний, а кредитный рейтинг 6 авиакомпаний подтвердил на прежнем уровне.