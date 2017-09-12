Мониторинг Стратегических дорожных карт будет проводиться дважды в год

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Мониторинговая оценка Стратегических дорожных карт будет проводиться каждые шесть месяцев. Эта оценка будет охватывать все индикаторы.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы, выступая на мероприятии, посвященном итогам мониторинга исполнения Стратегических дорожных карт за первые 6 месяцев.

По словам В. Гасымлы, будет проводиться также годовая мониторинговая оценка: "В рамках Стратегической дорожной карты уже выполнено 6% работ, связанных с малым и средним предпринимательством, началось исполнение 42%".

"В первой половине текущего года число посетивших страну туристов возросло на 24%. Выполняемые иностранными лицами банковские операции увеличились на 93%. За первые 8 месяцев года ненефтяной экспорт составил 855 млн манатов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это", - сказал глава центра.