Молдова увеличит экспорт вин и спиртных напитков в Азербайджан

Увеличится объем экспорта молдавских вин и спиртных напитков в Азербайджан.

Увеличится объем экспорта молдавских вин и спиртных напитков в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает молдавский телеканал Canal3.

"Делегация нашей страны во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей провела в Баку встречу с азербайджанскими бизнесменами. На встрече были достигнуты соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

Правительство сообщило, что один из производителей дивина (молдавский коньяк – ред.) в нашей стране подписал договор о дистрибьюторстве с известной сетью супермаркетов, насчитывающей более 100 торговых точек в Азербайджане. Первая партия продукции будет отправлена в азербайджанские магазины в начале ноября", - сообщил телеканал.

Отмечается, что на состоявшейся в Баку встрече обсуждалась возможность подписания соглашения между коммерческими сетями Азербайджана и одним из винодельческих заводов Молдовы: "В то же время, еще один винодельческий завод Молдовы, который уже реализует свою продукцию в Азербайджане, расширит ассортимент для экспорта. В рамках рабочего визита в Азербайджан премьер-министр Наталия Гаврилица посетила открывшийся в Баку винный магазин".

В 2021 году молдавские производители экспортировали в Азербайджан в 5 раз больше дивина, чем в 2020 году. Общий объем составил 143 тысячи литров алкогольных напитков на общую сумму 335 тысяч долларов США.