О нас

Молдова увеличит экспорт вин и спиртных напитков в Азербайджан

Молдова увеличит экспорт вин и спиртных напитков в Азербайджан Увеличится объем экспорта молдавских вин и спиртных напитков в Азербайджан.
Бизнес
14 октября 2022 г. 09:14
Молдова увеличит экспорт вин и спиртных напитков в Азербайджан

Увеличится объем экспорта молдавских вин и спиртных напитков в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает молдавский телеканал Canal3.

"Делегация нашей страны во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей провела в Баку встречу с азербайджанскими бизнесменами. На встрече были достигнуты соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

Правительство сообщило, что один из производителей дивина (молдавский коньяк – ред.) в нашей стране подписал договор о дистрибьюторстве с известной сетью супермаркетов, насчитывающей более 100 торговых точек в Азербайджане. Первая партия продукции будет отправлена в азербайджанские магазины в начале ноября", - сообщил телеканал.

Отмечается, что на состоявшейся в Баку встрече обсуждалась возможность подписания соглашения между коммерческими сетями Азербайджана и одним из винодельческих заводов Молдовы: "В то же время, еще один винодельческий завод Молдовы, который уже реализует свою продукцию в Азербайджане, расширит ассортимент для экспорта. В рамках рабочего визита в Азербайджан премьер-министр Наталия Гаврилица посетила открывшийся в Баку винный магазин".

В 2021 году молдавские производители экспортировали в Азербайджан в 5 раз больше дивина, чем в 2020 году. Общий объем составил 143 тысячи литров алкогольных напитков на общую сумму 335 тысяч долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moldova to increase export of wines & spirits to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Moldova Azərbaycana şərabların və spirtli içkilərin ixracını artacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19
В Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
ФотоВ Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
11 октября 2022 г. 23:33
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi