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Молдова пригласила Азербайджан инвестировать в сельское хозяйство

Молдова пригласила Азербайджан инвестировать в сельское хозяйство "Молдова находится в поиске инвесторов для развития сельскохозяйственной промышленности и провела переговоры с правительством Азербайджана".
Бизнес
11 октября 2022 г. 14:55
Молдова пригласила Азербайджан инвестировать в сельское хозяйство

"Молдова находится в поиске инвесторов для развития сельскохозяйственной промышленности и провела переговоры с правительством Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в рамках встречи с представителями деловых кругов Азербайджана и Молдовы в Баку.

Н.Гаврилица сказала, что между двумя странами существуют потенциальные направления развития: "Мы должны развивать двусторонние торговые отношения. Мы обсудили с правительством Азербайджана не только энергетическую, но и другие сферы. У меня были продуктивные дискуссии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Кроме того, мы провели встречи с бизнесменами".

Она добавила, что Молдова начала импортировать удобрения из Азербайджана: "Мы рады, что достигли успешных результатов в некоторых областях".

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Версия на английском языке Moldova invites Azerbaijan to invest in agriculture
Версия на азербайджанском языке Moldova Azərbaycanı kənd təsərrüfatına investisiya yatırmağa dəvət edib

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