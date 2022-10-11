Молдова намерена углубить торговые и инвестиционные связи с Азербайджаном

Молдова намерена углубить торговые и инвестиционные связи с Азербайджаном.

Молдова намерена расширить и углубить торговые и инвестиционные связи с Азербайджаном и приветствовать у себя азербайджанских инвесторов.

Как передает Report, об этом сказала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, выступая на встрече с представителями деловых кругов двух стран в Баку.

"Наша цель состоит в том, чтобы добиться регионального успеха, который должен воплотиться в здоровом инвестиционном партнерстве, и мы в равной степени полны решимости углублять наши торговые и инвестиционные связи с ключевыми странами Южного Кавказа, в особенности с Азербайджаном", - сказала она.

Премьер-министр отметила, что между двумя странами очень много общего и поэтому вполне естественно, что они объединяют усилия, особенно когда речь идет о возможностях для бизнеса и об усилиях, которые потребуются для дальнейшего восстановления региона.

"Не только моя страна рассматривает Азербайджан как сильного и надежного партнера, это мнение разделяют Брюссель и ключевые столицы ЕС, и я высоко оцениваю недавние усилия по углублению партнерства между Азербайджаном и ЕС, которые добавляют еще одно важное стратегическое измерение к нашим перспективам сотрудничества", - добавила она.

По ее словам, Молдова фактически строит цифровые мосты между государственным и частным секторами, чтобы обеспечить значительные системные изменения, а также реальные изменения в национальном и региональном мышлении. "Мы более чем готовы приветствовать азербайджанских инвесторов и совместно идти по этому пути", - добавила Н.Гаврилица.

«Мы стремимся смягчить экономические последствия несправедливой войны в соседней Украине, а также способствовать экономическому сотрудничеству между нашими странами, нашим регионом и ЕС. Уверены, что Азербайджан может быть надежным партнером в этом процессе", - заключила она.