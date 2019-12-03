Игорь Додон: Молдова заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в инфраструктуру

Республика Молдова заинтересована в привлечении инвесторов из Азербайджана к реализации инфраструктурных проектов.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сказал Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с послом Азербайджана в этой стране Гудси Османовым.

В частности, Игорь Додон уточнил, что Молдове интересен опыт компаний из этой страны в строительстве дорог.

Стороны констатировали наличие большого нереализованного потенциала обеих стран и выступили за активизацию связей по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В этом же контексте собеседники подчеркнули важность проведения четвертого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2012 года. Глава государства отметил, что планируется проведение также бизнес-форума «на полях» МПК и привлечение азербайджанских компаний к участию в тематических выставках в Республике Молдова.

Игорь Додон также выразил признательность руководству Азербайджана за существенную помощь в реализации социальных проектов, прежде всего на территории Гагаузской автономии. Президент отметил, что в городе Чадыр-Лунге при поддержке Фонда Гейдара Алиева завершается строительство культурно-образовательного центра.

Напомним, что соответствующая договоренность была достигнута по результатам личной встречи Президента Молдовы Игоря Додона с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе официального визита в Баку в июне 2017 года. Кроме того, глава государства поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение на Бакинский глобальный форум, в котором он имел честь участвовать в 2018 и 2019 годах. Игорь Додон добавил, что рассматривает возможность поездки на следующий Форум, запланированный на 12-14 марта 2020 года.