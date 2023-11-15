Молдавских бизнесменов пригласили инвестировать в промзоны в Азербайджане

Молдавским бизнесменам предложено воспользоваться благоприятными инвестиционными возможностями, созданными в промышленных зонах Азербайджана, в частности на освобожденных от оккупации территориях.

Молдавским бизнесменам предложено воспользоваться благоприятными инвестиционными возможностями, созданными в промышленных зонах Азербайджана, в частности на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве развития экономических зон Азербайджана, об этом было заявлено на встрече заместителя председателя правления Агентства Сеймура Адыгезалова с делегацией, возглавляемой директором Организации развития предпринимательства Республики Молдова Думитру Пинтя.

На встрече, в которой также принял участие посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко, заместитель председателя правления Агентства проинформировал гостей о действующих в нашей стране промышленных зонах, инвестиционных возможностях.