Молдавская компания может открыть винный завод в Карабахе

Молдавская компания заинтересована в открытии винного завода на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Молдавская компания заинтересована в открытии винного завода на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, вопрос обсуждался на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с генеральным директором компании "Purcari Wineries" Виктором Бостаном в Шуше.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Молдовой развиваются, экономическая повестка расширяется. Стороны подчеркнули наличие потенциала партнерства по многим экономическим направлениям, в том числе аграрному, обратили внимание на возможности участия молдавских компаний в бизнес-проектах на освобожденных от оккупации территориях.

Состоялся обмен мнениями об условиях, созданных для ведения бизнеса на освобожденных территориях, о потенциальном сотрудничестве и возможностях организации работы винного завода.

На встрече присутствовал специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.