Могут ли упростить процесс кредитования при покупке автомобиля в Азербайджане?

Возможность предоставления определенных льгот по автокредитам в Азербайджане является предметом обсуждения. В настоящее время ожидается введение льгот по кредитованию электромобилей и гибридных автомобилей. Что же будут предусматривать эти льготы?

Возможность предоставления определенных льгот по автокредитам в Азербайджане является предметом обсуждения. В настоящее время ожидается введение льгот по кредитованию электромобилей и гибридных автомобилей. Что же будут предусматривать эти льготы?

Эксперт Халид Керимов рассказал Report, что в настоящее время банки при выдаче кредитов руководствуются нормативами, установленными Центробанком. Сюда входят сумма первоначального взноса, финансовая стабильность, оценка связанного с этим риска, требования заемщика и прочие показатели.

“В настоящее время Центральным банком прорабатывается возможность установления новых нормативов и применения льгот в кредитовании электромобилей и гибридных автомобилей. Отмеченный вопрос заключается в применении возможных смягчений, уступок в этом направлении", - отметил он.

X.Керимов считает целесообразным и правильным применение Центральным банком Азербайджана возможности получения населением кредитов на выгодных условиях при покупке машин. Он отмечает, что условия покупки новых электромобилей в развитых странах во много раз лучше, чем при покупке старых автомобилей: “Развитые страны работают над тем, чтобы, поддерживая автомобильную промышленность, также добиться снижения выбросов в окружающую среду. Потому что в новых автомобилях масштабы выбросов во много раз ниже.

В Азербайджане импорт и продажа гибридных автомобилей объемом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров и дата выпуска которых не превышает 3 лет с 1 января 2022 года освобождены от уплаты НДС сроком на 3 года. Этот шаг требует улучшения условий кредитования при покупке электромобилей".

Главный кредитный специалист одного из действующих в Азербайджане банков Эмиль Алиев относится к этому вопросу с осторожностью и говорит, что применение льгот возможно только в рамках государственного проекта: "Частные банки не справятся с этим. Такие льготы могут предложить такие крупные банки как Международный банк Азербайджана или Kapital Bank. Я не думаю, что другие банки присоединятся к этому. Потому что цены на автомобили с гибридными двигателями высокие. Не думаю, что этот проект может быть реализован в течение ближайших 5 лет”.

Директор по коммуникациям Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Рамин Мусаев рассказал Report, что условия кредитования одинаковы для всех видов автомобилей: "Необходимо внести первоначальный взнос в размере 40% или 50% в зависимости от цены и года выпуска автомобиля. Это тоже проблема. Потому что многие люди покупают старую машину, вместо того чтобы сделать такой крупный первоначальный взнос. Мы ведем переговоры с правительством, Центральным банком, чтобы получить определенные льготы по кредитованию автомобилей. При покупке автомобиля первоначальный взнос должен быть снижен как минимум до 25%. Вот уже несколько лет мы хотим этого добиться”.