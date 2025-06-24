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ММ одобрил в первом чтении закон об определении ответственности за уплату таможенной задолженности

ММ одобрил в первом чтении закон об определении ответственности за уплату таможенной задолженности ММ одобрил в первом чтении закон об определении ответственности за уплату таможенной задолженности
Бизнес
24 июня 2025 г. 12:02
ММ одобрил в первом чтении закон об определении ответственности за уплату таможенной задолженности

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса одобрен в первом чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Как сообщает Report, документ направлен на четкое определение ответственных субъектов в сфере уплаты таможенной задолженности.

Согласно изменениям, обязанность по уплате таможенных платежей закрепляется за лицом, подавшим декларацию. Хотя действующая редакция допускает возможность оплаты задолженности "любым заинтересованным лицом", уточняется, что это не освобождает декларанта от ответственности за ее погашение.

Проект также предусматривает, что обязанность по уплате может быть возложена на лиц, предоставивших гарантии в соответствии со статьей 258.1 Таможенного кодекса (залог, банковская гарантия, страховой договор и др.).

Аналогичные положения предлагается распространить и на физические лица, перемещающие через границу товары некоммерческого назначения.

Отмечается, что законопроект призван обеспечить правовую определенность в вопросах уплаты таможенных платежей, а также повысить соблюдение таможенного и налогового законодательства.

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Версия на азербайджанском языке MM gömrük borcunun ödənilməsi üzrə məsul subyektlərin dəqiqləşdirilməsini I oxunuşda qəbul edib

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